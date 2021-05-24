Lille taraftarı, zaferi "Burak Yılmaz" tezahüratıyla kutladı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 00:21

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in Fransa Ligue 1'de şampiyon olmasıyla kırmızı-beyazlı taraftarlar, şehrin sokaklarına döküldü.

Lille caddelerine çıkan taraftarlar, takımlarının altıncı lig şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlamaya başladı. Araçların korna çalarak caddeleri doldurduğu kentten gelen görüntülerde bazı taraftarların "Burak Yılmaz" tezahüratları yaptığı görüldü.

İşte o görüntüler:



