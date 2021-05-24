Lille taraftarı, zaferi "Burak Yılmaz" tezahüratıyla kutladı
Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille'de taraftarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluğu kutladı.
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in Fransa Ligue 1'de şampiyon olmasıyla kırmızı-beyazlı taraftarlar, şehrin sokaklarına döküldü.
Lille caddelerine çıkan taraftarlar, takımlarının altıncı lig şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlamaya başladı. Araçların korna çalarak caddeleri doldurduğu kentten gelen görüntülerde bazı taraftarların "Burak Yılmaz" tezahüratları yaptığı görüldü.
İşte o görüntüler:
"BURAK YILMAZ, BURAK YILMAZ", scandent les supporters lillois. #LOSC pic.twitter.com/SyjaSUawoT— Actu Foot (@ActuFoot_) May 23, 2021
Ferveur au boulevard de la République à Lille, champion de France pour la première fois depuis 10 ans. #LOSC pic.twitter.com/OvdkoFmqej— Actu Foot (@ActuFoot_) May 23, 2021
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