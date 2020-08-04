Limitler düştü, dekoderler iade
TFF'ye bağlı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Kurulu, takımların transfer yapıp yapamayacağını belirleyecek limitleri duyurdu. Fenerbahçe'nin limiti yine düşürüldü. Kullanıcılar sosyal medyadan tepki gösterdi.
TFF'ye bağlı Kulüp Lisans ve
Finansal Fair Play Kurulu, takımların transfer yapıp
yapamayacağını belirleyecek limitleri duyurdu. Fenerbahçe'nin
limiti yine düşürüldü. Kullanıcılar sosyal medyadan tepki
gösterdi.
TFF'ye bağlı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Kurulu, takımların transfer yapıp yapamayacağını belirleyecek limitleri duyurdu. Fenerbahçe'nin limiti yine düşürüldü. Fenerbahçeli kullanıcılar başta olmak üzere limitlere tepki yağdı. Kullanıcılar dakikalar içerisinde # beinsportsiptal etiketini Türkiye gündemine soktu. Taraftarlar mali olarak zor durumda olan diğer takımların limitlerinin dahi Fenerbahçe’den yüksek olduğuna dikkat çekti. Geçen sezon ara transfer sezonunda da limitler bahane edilerek transfer yaptırılmayan Fenerbahçe’nin limitinin tekrar düşürülmesi futbolseverleri kızdırdı.
“KULÜBÜMÜZÜ BANKALAR BİRLİĞİNE TESLİM ETMEYECEĞİZ”
İşte kullanıcıların tepkileri:
“Bu limitleri siz gidin ptt1. lige acın hadi abicim #beinsportsiptal ”
“Tabloya göre bu sezon bu ligi izlemeye gerek yok. Şampiyonu belirlemişler zaten.
#beinsportsiptal ,#LimitYoksaBeinİptal ,#LimitOyununuBozacagız ”
"FENERBAHÇE ' ye yapılan
haksızlıklara susmayın sizde iptal edin.
#beinsportsiptal”
“Gerekirse transfer yapmayız,gerekirse altyapı oyuncularını kadroya çıkarırız ama kulübü bankalar birliğiyle anlaşma yapıp devlete bırakmayız.Biz DİK duran bir camia’yız sizler gibi 1 telefonla emir alan tipler değiliz!!
Video Haberler
- Sokak kedisi iki köpeğe birden saldırdı! İşte o anlar
- Canlı yayında çarpıcı iddia! Tarih verdi
- ABD'de sahilde köpekbalığı paniği
- Bingöl’de erkek şiddeti: Eşini döve döve bayılttı!
- Tartışma büyüdü, yumruklar havada uçuştu!
- George Floyd’un son görüntüleri ortaya çıktı
- CNN Türk’te büyük tartışma! Ortalık karıştı
- Terör örgütü Taliban bayrağı Ayasofya’da açıldı
- HaberTürk canlı yayınında yine ses şaşkınlığı
- Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada