Liverpool gün sayıyor

22 Haziran 2020 Pazartesi, 09:22

İngiltere Premier League'in 30. haftasında Liverpool, Merseyside derbisinde Everton'a konuk oldu. Zorlu derbide gol sesi çıkmadı.

Derbide gol sesi çıkmadı, Liverpool’un şampiyonluk hesapları değişti!

Premier League’in 30. haftası derbi mücadelesine sahne oldu. Liverpool, Merseyside derbisinde Everton’a konuk olurken karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve derbi 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla lider Liverpool, 83 puana yükselirken Everton ise 38 puana ulaştı.

Liverpool, Premier League’in 31. haftasında konuğu Crystal Palace’ı yenmesi ve en yakın takipçisi Manchester City’nin konuğu Burnley karşısında puan kaybetmesi halinde 30 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu ilan edecek.