Londra'daki George Floyd protestolarının 'dayanışma' sembolü: Patrick Hutchinson

15 Haziran 2020 Pazartesi, 11:59

Fotoğraflar: Reuters

Londra'da farklı protestocu gruplar arasındaki şiddet olaylarında bir kişiyi güvenli bir şekilde olay yerinden çıkarmaya çalışan Hutchinson, "Birinin ölmesini önledik" dedi.

Patrick Hutchinson'ın bir protestocuyu omzunda taşıdığı fotoğraf, cumartesi günü viral olmuştu.

Fotoğrafın arka planında yaşananları BBC'ye anlatan Hutchinson, "Yardımımız olmasaydı durum pek de iyi sonuçlanmayacaktı" dedi:

"Onu kaldırıp omzuma aldım ve dışarıya çıkardım."

Cumartesi günü Londra'da ve İngiltere'nin birçok şehrinde, ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi.

Ancak aşırı sağ görüşlü gruplar, daha önce duyurulan protestolar öncesi Başkent Londra'da bir araya geldi ve protestoculara saldırdı. İki grup arasında yaşanan şiddet olaylarında polise yönelik saldırılar da oldu. 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Bu olaylar sırasında Hutchinson ve arkadaşları, Waterloo yakınlarında, Southbank Centre'daki merdivenlerin yukarısında bir kavga çıktığını gördü:

"Bu adam yere yuvarlandı, arkadaşlarım da koşup diğerleri tarafından ezilmesine engel olmaya çalıştı."

Kişisel antrenör Hutchinson, arkadaşlarının adamın çevresinde toplanarak bariyer oluşturduğunu söylüyor:

"Ben oraya giden son kişiydim, arkadaşlarım adamın etrafında bariyer oluşturmuştu. Ben de kucaklayıp omzuma aldım ve yanımda yürüyen arkadaşlarımın yardımıyla dışarıya çıkardım. Arkadaşlarım beni korudu, kalkan oluşturdu ve bu adamın daha fazla cezalandırılmasını engellemiş oldu."

Onlar olay yerinden çıkarken insanlar hâlâ omzundaki adama vurmaya çalışıyordu:

"Hiçbir şey düşünmüyordum, tek düşündüğüm yerde yatan kişinin de bir insan olduğuydu. Biz müdahale etmeseydik bu işin sonu iyi olmayacaktı. Güvenli bir yere ulaşmak dışında aklıma hiçbir şey gelmiyordu.

'YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ ŞEYİ YAPTIK, BİRİNİN ÖLMESİNİ ÖNLEDİK'

25 Mayıs'ta ABD'de polisin aşırı şiddet uygulaması sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ardından önce ABD'de ardından dünyanın birçok şehrinde ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilerde çoğunlukta siyahlara karşı yapılan ırkçılık ve polis şiddeti hedef alındı.

George Floyd'u yere yatırıp boynuna neredeyse 9 dakika boyunca dizini bastırarak ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin ve beraberindeki 3 diğer polis, görevden uzaklaştırıldı. Protestolar sonrası haklarında cinayet soruşturması açıldı.

İngiliz Channel 4 kanalına da konuşan Hutchinson, "Eğer oradaki diğer polisler, bizim cumartesi günü yaptığımız gibi olaya müdahale etseydi, George Floyd da şu an hayatta olabilirdi" dedi.

Hutchinson'a protestocuyu kurtarırken yardımcı olan arkadaşlarından Pierre Noah da BBC'ye, "Ben orada iki hayat kurtardım" dedi:

"Biri arada kalıp ezilecek ve dayak yiyecek olan adamın hayatı. Diğeri, onu öldürdüğü için ömür boyu hapis cezası alacak olan gençlerin hayatı..."