Lütfi Elvan’ın kardeşi Bera Holding’de başkan oldu

26 Ağustos 2021 Perşembe, 17:11

Osman Elvan, kardeşi Lütfi Elvan’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı yaptığı 2013-2019 yılları arasında Meram Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerini yürüttü.

Lütfi Elvan 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevine getirildikten sonraki aylarda Osman Elvan da Ocak 2020 tarihinde Bera Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve temmuz ayında yapılan genel kurulda da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Daha önce Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra üç dönem AKP milletvekilliği, bir dönem Bakanlık ve Berat Albayrak döneminde de Bakan Yardımcılığı yapan Ali Rıza Alaboyun, süreç içinde yaşanılanları ANKA Haber Ajansı’na şöyle anlattı:

“BAKANIN KARDEŞİ OLDUĞU İÇİN YÖNETİME ALINDI”

“Osman Elvan, Lütfü Elvan’ın kardeşi olduğu için yönetime alındı. Diş hekimiydi. Yönetime alınmasını en çok isteyen Haşim Şahin oldu. Lütfi Elvan’ın da onayıyla alındı o dönem. Osman Elvan fazla gelmeyecekti. İşleri çok yoğundu. Fakat sonradan olayın içerisine birden müdahil oldu. Osman Elvan’ın yönetime girmesi 2020 yılının başlarıydı sanırım. Kanun çıktıktan sonra böyle bir tavrın içerisine girdiler. Osman Elvan daha sonra şunu yaptı. Kanunda en çok emek benim olmama rağmen, işte ‘Bu kanunu Lütfi abim çıkardı’ diye Konya camiasında değişik yerlerde söylenti yaymaya başladı. Ben o rahatsızlığımı Lütfi Bey’le paylaştım. ‘Olur mu öyle şey abi, en büyük katkı senindir’ dedi. Osman Elvan, Erol Kaya, Haşim Şahin ve Ulvi (Bezirci), bunlar dördü bir araya geldiler; bana ültimatom verdiler. ‘Sen Ankara’da otur. Araban, sekreterin, ofisin, imkanların olsun. Aynı yönetim kurulu başkan maaşını al. Temsili yönetim kurulu başkanı ol, Konya’da bizim işlerimize karışma’ şeklinde. Ondan sonra iş koptu.

“SPK İRTİKÂP SUÇU İŞLEDİ”

Ben de kanunla birlikte küçük yatırımcının yüzünü güldürünce, bu yanlışları da düzeltelim, kurumsal yönetişim ilkelerini de oturtalım istedim. Buna onlar direnç gösterdiler. Yani burada ‘Kapalı bir mekan içerisinde holdingi yönetelim. Sen karışma, fazla açma, borsada, şurada burada fazla işimiz yok’ gibi konulardan ağır bir tartışma geçti aramızda. Aramızdaki şeyler koptu. Daha sonra genel kurul süreci oldu. Bunlar anladığım kadarıyla Osman Elvan da dahil ‘Hepsi burayı biz yönetelim sen karışma’ modunda hareket ettiler. ‘Oradaki yanlışlar devam etsin, yanlış yatırımlar devam etsin ama yönetim kurulunda sürekli biz kalalım’ mantığıyla hareket ettiler.

Bakanın, Osman Elvan’a 17 Haziran’daki genel kurulda fiilen desteği olmuştur. Hem de Sermaye Piyasası Kurulu üzerinden desteği olmuştur. SPK, 1,5 milyar lira hissesi olan, borsada yatırım yapmış, bir buçuk yıldır hissesi olan yerli yatırımcılar üzerinde baskı kurdu ve bana göre de SPK irtikâp suçu işledi. İrtikâp demek, kamu gücünü kullanarak menfaat sağlamaktır. SPK kamu gücünü kullanarak Osman Elvan’ın seçilmesinin önünü açtı.

Bütün her şey Osman Elvan kurgusu üzerine oldu. Lütfi Bey’in prim vermesi üzerine oldu. Leyla Şahin Usta da Lütfi Bey’in talimatı üzerine uyguladı. Burada bütün mesele Osman Elvan’a makam hazırlamak. Bu süreçte Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendirildi. O yüzden Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyorum. Randevu istedim.”