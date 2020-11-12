Macaristan hükümeti eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini yasaklamak istiyor

12 Kasım 2020 Perşembe, 07:01

Getty Images LGBT hakları grupları anayasa değişikliği önerisine karşı çıkıyor

Macaristan hükümeti eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini engelleyecek bir anayasa değişikliği için referanduma gitmeyi hedefliyor.

Önerilen anayasa değişikliği ile yalnızca ailenin erkek ve kadından oluştuğu birlikteliklerde evlat edinmeye izin verilecek.

Evli olmayan kişilerin evlat edinmesi de zorlaşacak.

Yasa teklifi insan hakları grupları tarafından eleştiriliyor.

İktidardaki sağcı Macar Yurttaşlar Birliği (Fidesz) partisi tarafından Salı günü sunulan yasa tasarısına göre evlat edinmek için çocuğa toplumsal cinsiyet rollerinin "Hristiyan yorumunun" öğretilmesi şart olacak.

Macaristan'da on yıldır görevde olan Başbakan Victor Orban başkanlığındaki hükümet, iktidara geldikten sonra anayasada pek çok değişiklik yaptı.

Hükümet evliliği "bir kadın ve bir erkek arasındaki bir birliktelik" olarak tanımlıyor ve bunun "Macaristan'ın anayasal kimliği ve Hristiyan kültürünü yansıtmak zorunda olduğunu" söylüyor.

Yasa tasarısına göre evli olmayan bir kişi yalnızca aile bakanlığının onayıyla evlat edinebilecek.

Muhalifler bunun bireyler ve LGBT ailelere karşı bir saldırı olduğunu söylüyor.

HÜKÜMET AİLE TANIMINI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI

Nick Thorpe, Budapeşte Muhabiri

Fidesz hükümeti bu yasa tasarısıyla ailenin konumunu güçlendireceğini öne sürüyor.

Buna göre aile karı-koca ve çocuk arasındaki bir birlik olarak tanımlanıyor.

Bu yaklaşım, geleneksel aile kavramının dünya çapında ultra liberal ideologlar tarafından saldırı altında olduğunu ve savunulması gerektiğini iddia ediyor.

Önerilen değişiklerin, Parlamento'da üçte iki çoğunluğu elinde bulunduran Fidesz hükümeti tarafından Aralık başında anayasaya işlenmesi bekleniyor.

Öte yandan bu yasal değişiklikle birlikte, geçmişte hükümeti eleştiren ve hatta ceza veren Eşit Muamele İdaresi de lağvedilecek.

Değişikliğin ardından herhangi bir bireyin veya aynı cinsten çiftin evlat edinmesi neredeyse imkansız hale gelecek.

Macaristan'da 500 binden fazla çocuk tek ebeveynli ailelerde yaşıyor.

Muhalefet partileri hükümeti aile ödeneği ve vergi sisteminde bu kişilere karşı ayrımcılık yapmakla suçluyor.

LGBTQ grupları bu yasanın, koronavirüs önlemleri nedeniyle kitlesel protestoların imkansız kılındığı bir dönemde görüşülmesini eleştiriyor.

Reuters Başbakan Orban göçmen karşıtı ve muhafazakar politikalar uyguluyor

Mayıs ayında da Macaristan Parlamentosu transların doğumdaki cinsiyetlerini değişmesini yasaklayan bir yasayı onamıştı.