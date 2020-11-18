Macaristan-Türkiye karşı karşıya
Uluslar kupasında Macaristan-Türkiye karşı karşıya geliyor.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile Türkiye karşılaşıyor.
Stat: Puşkas Arena
Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)
Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun
Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- CHP liderinden Çakıcı'ya suç duyurusu
- Fahrettin Koca 3 ili örnek gösterip uyardı
- Babacan, hakkındaki 'Gezi' iddialarına yanıt verdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge
Video Haberler
- AKP'li Mehmet Metiner, Alaattin Çakıcı’yı savundu
- Karadeniz Bölgesi’nin CHP’li başkanlarından sert tepki
- Delil olarak sunuldu! Azerbaycanlı modele darp anı
- Tilkilerle olan arkadaşlığı büyük ilgi gördü
- İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi
- Tüm uyarıları hiçe saydı! Yasak üstüne yasak çiğnedi
- Domuzun köpeklerle yemek kavgası kameraya yansıdı
- AKP'den tepki alan Mustafa Albayrak kendini savundu
- Markette 'vertigo krizi' geçiren kasiyeri son anda tuttu
- İstanbul'da baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- CHP liderinden Çakıcı'ya suç duyurusu
- Fahrettin Koca 3 ili örnek gösterip uyardı
- Babacan, hakkındaki 'Gezi' iddialarına yanıt verdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge