Macaristan-Türkiye karşı karşıya

Uluslar kupasında Macaristan-Türkiye karşı karşıya geliyor.

AA
18 Kasım 2020 Çarşamba, 21:30
Macaristan-Türkiye karşı karşıya
Abone Ol google-news

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile Türkiye karşılaşıyor.

Stat: Puşkas Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler