Macellan…
Dünyanın çevresini dolaşmadığı halde bunu yapan ilk insan olduğu yolunda şöhret yapan Ferdinand Macellan’ın (1480-1521) bir sabit fikri vardı: Batıya giderek doğudaki Baharat Adaları’na varmak. Beş gemiyle 1519 Eylül’ünde yola çıktı. 1522 Eylül’ünde sadece biri perişan halde İspanya’ya döndü. İçinde sefil durumda on sekiz kişi vardı ve Macellan aralarında yoktu. Laurence Bergreen’in kitabı, Macellan’ın biyografisi olduğu kadar bu sefere ilişkin sürükleyici bir seyir defteri.
DÜNYANIN
ÇEVRESİNİ DOLAŞMADI
Dünyanın
çevresini dolaşmadığı halde bunu yapan ilk insan olduğu yolunda şöhret yapan
Ferdinand Macellan (1480-1521), kendisine ün kazandıran seferine İspanya kralı
adına çıkan Portekizli bir deniz subayıydı.
Dönem
Keşifler Çağıydı ve keşifler, denizlerde yapılıyordu. Akdeniz çevresinde
Osmanlı’nın yükselip dünyanın başat güçlerinden biri haline geldiği süreçte
yerkürenin öbür ucundaki Amerika keşfedilmiş ve gözler uzaklara, daha uzaklara
dikilmişti.
Macellan’ın,
kendisini Keşifler Çağının en büyük kaşiflerinden biri haline getirecek bir
sabit fikri vardı: Kristof Kolomb’un yapamadığını yapmak ve batıya giderek
doğudaki Baharat Adaları’na varmak.
Bu
fikre Portekizliler değil İspanya Kralı I. Carlos destek verdi ve Macellan,
kendisine sağlanan beş gemiyle 1519 Eylül ayında yola çıktı.
ASIL
YAPMAK İSTEDİĞİ ŞEYİ YAPAMADI
1522
Eylül ayında o beş gemiden sadece biri perişan halde İspanya’ya döndü. İçinde
sefil durumda on sekiz kişi vardı ve Macellan, aralarında yoktu.
Çünkü
sarsılmaz iradesi ve azmiyle bu seferi mümkün kılan, bunun için memleketi
Portekiz’in rakibi ve düşmanı İspanya uyruğuna geçmeyi göze alan, doğanın ve
insanların yarattığı nice zorluklar karşısında filosunu bilinmeyen denizlerden,
fırtınalardan, isyanlardan, savaşlardan geçirip hedefine ulaştıran adam,
yerliler tarafından savaşta öldürülmüştü.
Çünkü
Macellan’ın, bölgenin yerli halklarını, olursa iyilikle, olmazsa silah zoruyla
Hıristiyan yapmak gibi bir sabit fikri daha vardı ve bu fikir onu ölüme
götürecekti.
Dünyanın
en büyük kaşiflerinden biri olarak anılmasına; Macellan Boğazı’na, Macellan
Bulutsusu’na ve NASA’nın güneş sistemini keşfetmek için gönderdiği Macellan
uzay aracına ismi verilerek onurlandırılmasına karşın Macellan, asıl yapmak
istediği şeyi yapamamıştır: Baharat Adaları’na varmak, oradan gemilerine
yüklediği baharatlarla ve dünyayı dolaşan ilk insan olmanın şanıyla memleketine
dönmek.
Dünyayı
dolaşıp zenginliklerle geri dönen ilk insanlar, o perişan geminin içinde
İspanya topraklarına ayak basan on sekiz denizcidir. Laurence Bergreen’in
kaleme aldığı Macellan, yenilmez ruhu ve bilgisiyle bu yolculuğu mümkün kılan
adamın biyografisi olduğu kadar bu seferin, bir macera romanı kadar sürükleyici
seyir defteri.
Macellan / Laurence Bergreen / Çeviren: Ebru Kılıç / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 448 s.
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