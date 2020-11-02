Berlin'deki Madame Tussauds Müzesi Trump heykelini çöpe attı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 16:05

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, ABD Başkanı Donald Trump heykelini çöpe koydu.

Trump’ın balmumu heykelini “Yalan haber” ve “Kovuldun” yazılı tabelalarla çevirdi ve yanına bir "Amerika’yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again) şapkası yerleştirdi.

Müze yetkilileri bu etkinliğin 3 Kasım’daki ABD seçimleri öncesi sembolik bir hareket olduğunu belirterek, Trump’ın balmumu heykelini hazırlık önlemi olarak kaldırdıklarını söyledi.

Reuters, Trump’ın heykelinin muhtemelen başkanlık seçiminden bir süre sonra geri döneceğini bildirdi.