Maden şirketine direnen köylüler iki cephede savaşıyor

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Meyra Madencilik tarafından yapımı süren Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve atık barajına karşı köylülerin mücadelesi sürerken şirket “yüksek gerilim hattı” için köyün içinde çalışma başlattı. Canlarının tehlikeye atıldığını söyleyen yöre halkının eylemine karşı jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağını gerekçe göstererek zaman zaman müdahale ederek köylüleri evlerine dönmeleri konusunda uyarıyor.

Kazılara tepki gösteren Hasan Güler, “Gider kanalizasyonumuzun üstüne 35 bin voltluk yüksek gerilim enerji hattı döşüyorlar. Evlerimiz kerpiç. Yıkılacak diye korkuyoruz. Sularımız kesildi, kanalizasyonlarımız yerle bir oldu” diye konuştu.

Önce projenin durdurulması ardından projenin tamamen iptal edilmesi talebiyle Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ve Bursa Büyükşehir Belediye (BBB) Başkanlığı hakkında dava açan köylüler Yenişehir Kaymakamlığı, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ yetkilileri, BBB Başkanlığı, Meyra Şirketi’nin yetkilileri hakkında da suç duyurusunda bulundular.

Köylülerin avukatlığını yapan Onur Cingil, “Davamızı açtık suç duyurularımızı yaptık. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, alanda yaptığı incelemelerin ardından elektrik hattı döşenemeyeceğini söyledi. Kazı durmuştu ama tekrar başladılar. Köyde baştan sona hendek kazılmış durumda ve proje tüm hukuksuzluğuyla devam ediyor” dedi.