Madenlerde 'devlet hakkı' oranı artırıldı
Maden Kanunu kapsamında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla Maden Kanunu'nda değişikliğe gidildi.
Buna göre; kanun kapsamındaki madenlerden alüminyom, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı olarak uygulanacak.
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