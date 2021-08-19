Madenlerde 'devlet hakkı' oranı artırıldı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 09:29

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla Maden Kanunu'nda değişikliğe gidildi.

Buna göre; kanun kapsamındaki madenlerden alüminyom, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun için belirlenen devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı olarak uygulanacak.