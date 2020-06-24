Madımak Katliamı anmasına valilik engeli: Sivas dışından katılımcı kabul edilmeyecek

24 Haziran 2020 Çarşamba, 18:53

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenler için her yıl düzenlenen anma törenine, bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınırlandırmalar getirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, belirlenecek güzergahta sosyal mesafeye uymak ve maske takmak şartıyla 100 kişilik bir grubun yürüyebileceğini, düzenlenmek istenilen etkinliklere ise izin verilmeyeceğini bildirdi. Ayrıca anmaya il dışından katılımcı kabul edilmeyecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26'ncı maddesi doğrultusunda olağanüstü toplandı. Toplantıda, '2 Temmuz 1993 Madımak Katliamı Anma Etkinlikleri'ne koronavirüs salgını nedeniyle belli sınırlamalar getirilerek, bu yılki anmaya 100 kişinin katılımıyla yapılmasına izin verdi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileriyle bu kararı aldıklarını ifade eden Vali Ayhan, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının, bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Covid-19 salgınından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek amacıyla, 5361 Sayılı ve 16.03.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü genelgesi kapsamında belirtilen konular gündemde görüşülerek, karara bağlanmıştır" diye konuştu.

DÜZENLEME KURULU BELİRLEYECEK

2 Temmuz 1993 Katliamı Madımak Katliamı anma etkinliklerinin sosyal mesafe kuralına uygunluğunun sağlanması amacıyla, bazı kriterler belirlendiğini vurgulayan Vali Ayhan, "Olaylarda mağdur olan veya vefat eden vatandaşlarımızın birinci derece yakınları, geçmiş yıllarda düzenleme komitesinde görev alanlar, siyasi parti il başkanı veya temsilcileri, düzenleme kurulunca belirlenecek isimleri, valilik makamına bildirecekler. İdarece izin verilen etkinlik alanında, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla, düzenleme kurulu tarafından gerekli yasal işaretlemeler yapılacak. Etkinliğe katılmasına izin verilen 100 kişinin uzaktan ateş ölçer veya termal kameralar ile ateş ölçümleri yapılacak. Etkinlikte sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına uyulacak ve takibi yapılacak" dedi.

İL DIŞINDAN KATILIMCI KABUL EDİLMEYECEK

Sivas'ın Koronavirüs'le mücadelede başarılı bir sınav verdiğini söyleyen Vali Ayhan, "Söz konusu etkinliklere il dışından hiçbir şekilde katılımcının davet edilmemesi ve etkinliklerin pandemi koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilmesini istiyoruz. İsim listesinde belirtilen kişilerin dışında hiç kimsenin katılmamasına dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SADECE BELİRLİ BÖLGELERDE

Belirlenen bölgeler dışında toplanma, yürüyüş ve miting şeklindeki etkinliklere izin verilmeyeceğini dile getiren Vali Ayhan, "İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu pandemi ve bulaş riskinin artmasına yönelik tedbirlere uyulmadığının tespiti halinde, başta düzenleme kurulu olmak üzere tüm katılımcılar ses yükselten cihaz ile iki kez ikaz edilecek. Uyarılara riayet edilmemesi halinde durum bir tutanakla tespit edilecek, yetkili kolluk amiriyle düzenleme kurulu başkanına tebliğ edilecektir. İkazlara riayet edilmemesi halinde etkinlik sona erdirilecek ve ikazlara riayet etmeyenler ile düzenleme kurulu üyelerine Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım cezası uygulanacaktır" diye konuştu.