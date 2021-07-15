Mahrem dizisindeki 'Işıkçılar'a FETÖ iması' özür diletti
TRT ekranlarında yayınlanan Mahrem dizisinde Işıkçılar Tarikatı'na FETÖ'cü imasında bulunulmasının ardından tepkiler geldi. Dizinin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu, söz konusu durumun bir hata olduğunu ve sanat yönetmeninden kaynaklandığını ifade ederek özür diledi.
TRT'nin büyük reklamlarla duyurduğu toplam 10 bölümden oluşan Mahrem belgeselinin ilk iki bölümü ekranlara geldi. Belgeselin ikinci bölümüne Işıkçılar Tarikatı'nın tepkisi çekti. FETÖ'nün Işık Evleri'nin anlatıldığı bölümde evin kütüphanesinde, İhlas grubuna ait Hakikat Kitabevi'nin çıkardığı kitaplar yer aldı.
Işıkçılar Tarikatı'nın kurucusu Hüseyin Hilmi Işık'ın kitabının da yer aldığı sahneye, Star yazarı Nuh Albayrak "Mahrem belgeselinde büyük rezalet..." ifadeleriyle sosyal medyadan tepki gösterdi.
YAPIMCI ÖZÜR DİLEDİ
Dizinin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu, ihmalin sanat yönetmeninden kaynaklandığını söyledi. Kurutlu şu açıklamada bulundu:
"Belgeselimizin ikinci bölümünde yer alan bir sahnedeki kitaplıkta görünen bazı kitapların FETÖ ile ilgisi olmadığı görülmüştür. Kurgu aşamasında bu sahneler silinmiştir. Ancak kitapların yer aldığı bir sahnenin atlandıgı yayın esnasında fark edilmiştir. Hatanın fark edilmesi ile çok hızlı bir refleksle YouTube'a yüklenen bölüm geri çekilmiştir. Hatalı sahneler çıkarılarak, belgeselin ilgili bölümü tekrar kurgulanmıştır. Konuya ilişkin ihmali bulunan sanat yönetmeninin projeyle ve yapım şirketimizle ılişiği kesilmiştir. Söz konusu kitapların yayıncısı Hakikat Yayınevi'nden ekibim ve şahsım adına samimiyetle özür dilerim."
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