Malatya'da deprem

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08.45 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 3.8 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2020 Pazar, 09:11
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.



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