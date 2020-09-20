Malatya'da deprem
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 08.45 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 3.8 olarak açıkladı.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
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