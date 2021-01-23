Malazgirt’e bu yıl da milyon liralar harcanacak!
Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 1071 Malazgirt Anma Etkinlikleri’nin yapıldığı Malazgirt Tarihi Milli Parkı’na geçen yıl 17 milyon TL harcanırken, bu yıl da 5 milyon TL harcanacağı açıklandı.
2021 Yılı Yatırım Programı’nda ‘1071 Malazgirt Anma Etkinlikleri’nin düzenlendiği alana milyonlarca lira daha harcanacağı yer aldı. Yatırım Programı’nda yer alan bilgilere göre, Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 1071 Malazgirt Anma Etkinlikleri’nin düzenlendiği Malazgirt Tarihi Milli Parkı’na bu yıl da 5 milyon TL harcanacak.
Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Malazgirt Tarihi Milli Parkı’na geçen yıllarda da milyonlarca lira harcandı. Yatırım Programı’nda, park için 2020 yılında da 17 milyon 592 bin TL harcandığı ifade edildi.
Yatırım programında, milyonlarca liralık bütçenin 50 hektarlık alan düzenlemesi, bakım onarım, 450 metrekarelik hizmet binası yapımı, üç adet hizmet ünitesi yapımı, makine, teçhizat ve 5 kilometrelik yürüyüş/gezinti yolu yapımı için ayrıldığı da ifade edildi.
2017 yılında başlayan 1071 Malazgirt Anma Etkinliği, “Cumhurbaşkanlığı himayesinde” düzenleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Van İl Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ile Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı için üç yılda üç ayrı ihale gerçekleştirildi. Üç ihale sonucunda da kamu bütçesinden toplam 46 milyon 136 bin TL harcandı.
Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanına milyonlarca lira harcanarak “giriş kontrol ünitesi”, “merasim alanı”, “toplanma alanı”, “çevre düzenleme”, “altyapı üniteleri”, “namazgah”, “fetih yolu”, “helikopter pisti” ve “otopark” yapıldı.
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