Maltepe’de kuvvetli yağış sonrası iş yerlerini su bastı

Maltepe’de kuvvetli yağış sonrası iş yerlerini su bastı. Su baskını nedeniyle yüzlerce ürün kullanılamaz hale geldi.

İHA
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:50
Maltepe’de kuvvetli yağış sonrası iş yerlerini su bastı
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Su baskınları, Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası birçok iş yerini su bastı.

Su baskını sonrası iş yerlerinde personeller temizlik çalışması yaptı. Su baskını nedeniyle zarar gören yüzlerce ürün ise kullanılamaz hale geldi.

“İLAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ”

Su baskınında dükkanı zarar gören Eczacı Filiz Aykut Ersoy, “Yoğun yağış sonrası dükkanımızı kepenk ve kapıları kapatmış olmamıza rağmen su bastı. Burası 10 santime kadar su doldu. Şu an eczane içerisindeki tüm ilaçlar kullanılamaz hale gelmiş durumda” diye konuştu.


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