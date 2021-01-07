Manchester City'de Messi alarmı
Messi ile Barcelona'nın 20 yıllık birlikteliği yüksek ihtimalle sona erecek. Manchester City, Barcelona'nın başkanlık yarışına odaklandı.
Başkan adaylarından Agusti Benedito, Messi'nin kulüpte devam etmesinin zor olduğunu açıkladı. Benedito, ESPN'e verdiği röportajda, "Messi'yi kulüpte tutmak en iyi haber olur; ancak bu konuda çok iyimsel değilim" ifadelerini kullandı.İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre; bu sözler Manchester City'yi, Arjantinli yıldız için daha da iştahlandı.
6 kez dünyada yılın futbolcusu seçilen Arjantinli oyuncunun, Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Paris Saint Germain'in (PSG) yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, 33 yaşındaki oyuncuya kapıları kapamasa da City, oyuncuyu ikna için planlar yapmaya devam ediyor. Arjantinliyi Premier Lig'de oynattıktan sonra City Futbol Grup içinde yer alan diğer kulüplerde de forma giydirme amacındaki City, bu planıyla da avantajlı olmayı düşünüyor.
Messi ise daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde oynama isteğini dile getirmişti. City'nin Abu Dhabi'li sahipleri ise MLS ekiplerinden New Yorkk City FC'nin de sahibi durumunda bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- İhlale para cezası iptal
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
Video Haberler
- Gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı
- Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
- 150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti
- Cezaya rağmen son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
- Polisi şaşırtan manzara
- Sloganlar karşısında Beyaz Tv muhabirinin zor anları
- Plakasında Maşallah yazan araçla 350 bin liralık gasp
- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler
- Üsküdar'da haç çıkarma töreni
- Çıray da 'Gezi' dedi: Provokasyonlara benziyor
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- İhlale para cezası iptal
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı