Manchester City'de Messi alarmı

07 Ocak 2021 Perşembe, 10:57

Başkan adaylarından Agusti Benedito, Messi'nin kulüpte devam etmesinin zor olduğunu açıkladı. Benedito, ESPN'e verdiği röportajda, "Messi'yi kulüpte tutmak en iyi haber olur; ancak bu konuda çok iyimsel değilim" ifadelerini kullandı.İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre; bu sözler Manchester City'yi, Arjantinli yıldız için daha da iştahlandı.

6 kez dünyada yılın futbolcusu seçilen Arjantinli oyuncunun, Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Paris Saint Germain'in (PSG) yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, 33 yaşındaki oyuncuya kapıları kapamasa da City, oyuncuyu ikna için planlar yapmaya devam ediyor. Arjantinliyi Premier Lig'de oynattıktan sonra City Futbol Grup içinde yer alan diğer kulüplerde de forma giydirme amacındaki City, bu planıyla da avantajlı olmayı düşünüyor.

Messi ise daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde oynama isteğini dile getirmişti. City'nin Abu Dhabi'li sahipleri ise MLS ekiplerinden New Yorkk City FC'nin de sahibi durumunda bulunuyor.