Mancini'nin İtalya'sı durdulamıyor

19 Kasım 2020 Perşembe, 12:25

Gelecek yaz düzenlenecek EURO 2020'de Türkiye ile aynı grupta bulunan İtalya performansı ile parmak ısırtıyor. Çıktığı son 22 maçın 17'sini kazanıp 5'inde sahadan beraberlikle ayrılan İtalyanlar şimdiden EURO 2020'nin en kuvvetli favorileri arasında gösteriliyor. İtalyanlar en son böyle bir yenilmezlik serisini 2006 yılında Lippi önderliğinde başarırlarken o sezon Dünya Kupası'nı kazanmışlardı.