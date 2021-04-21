‘Manifesto’nun dünya prömiyeri!

21 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Harun Güzeloğlu’nun Marx ve Engels’in “Komünist Manifesto”sundan uyarladığı oyunda Cansu Fırıncı rol alıyor. “Manifesto” oyunu aynı zamanda İngilizce altyazılı olarak yayımlanacak.

Moda Sahnesi’nde yarın akşam saat 21.00’de ise Perdeci Oyuncuları ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrocuları’nın “Adalet Sizsiniz” oyunu sahneden naklen olacak. Oyunda Rutkay Aziz ve Taner Barlas yer alıyor.