12 Nisan 2021 Pazartesi, 17:46

Koronavirüs haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Manisa'da lebaleb kahvaltı düzenlendi. Manisalılar Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıya AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AKP'li siyasetçiler, belediye başkan yardımcıları ve oda başkanlarını katıldı. Kahvaltıda, halka önerilen maske ve mesafe önerisine uyulmadığı görüldü.

Manisalılar Derneği Başkanı Yunus Emre Şahin, sosyal mesafesiz ve maskelerin olmadığı kahvaltının fotoğraflarını ‘Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Kahvaltısı' başlığıyla sosyal medyadan paylaşması dikkatleri çekti. Fotoğraflarda kahvaltıya katılanların sosyal mesafeye de maske tedbirlerine de uyulmadığı görüldü.







Derneğin kahvaltısına AKP Manisa İl Başkan Vekili Levent Ödemiş, Saadet Partisi İl Başkanı Zekai Yılmaz, AKP Manisa Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, AKP Manisa Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AKP'li Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Manisa Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan, Manisa Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, eski MHP Manisa İl Başkanı Mesut Bayram Laçalar, iş insanları ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.