Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Kabine öncesi flaş iddia
Gazeteci Candaş Tolga Işık, yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısı öncesinde Ramazan ayında tam kapanmayla ilgili olarak hükümete yakın bir kaynaktan aldığı bilgiyi paylaştı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından "hükümete yakın bir kaynaktan" aldığı bilgiyi paylaştı.
Twitter hesabı üzerinden, "Ramazanda tam kapanma gelir mi? Birkaç gündür bu soruyu hükümet kaynaklarına soruyorum, aldığım yanıt şu: "Böyle bir gündem, planlama, hazırlık yok. Bayram sonrası tablonun daha iyiye gideceği düşünülüyor" diye yazan Işık, bu tweeti üzerine hükümete yakın bir kaynağın kendisini aradığını söyledi.
Işık, "Yukarıdaki tivit üzerine az önce hükümete yakın önemli bir kaynak aradı, 'Bu haftaki kabine toplantısına 16'sı itibarıyla başlayan ve bayrama kadar sürecek bir tam kapanma önerisinin geleceğini' ifade etti" diye yazdı.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak. Yarın yapılacak kabine toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni alınacak kararların açıklanması bekleniyor.
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