Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 13:35
Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını
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Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Bünyanosmaniye Mahallesi'ndeki, ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.


Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.


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