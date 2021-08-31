Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını

31 Ağustos 2021 Salı, 13:35

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Bünyanosmaniye Mahallesi'ndeki, ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.





Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.