Mansur Yavaş Twitch kanalı açtı: 'Selam chat'

15 Mart 2021 Pazartesi, 09:36

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter üzerinden 'Selam chat' yazdığı mesajıyla bir video paylaşarak, Twitch kanalı açtığını açıkladı.

Daha önce bir Twitch yayıncısının, "Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki?" sorusunu "Var" diyerek cevaplandıran Mansur Yavaş, videoda şunları ifade etti:

"Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Artık ben de burada, Twitch'deyim. Buradayım. Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch'deyim. Sizinle beraber birçok ya yayın yapacak, yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'yı gelin. Birlikte oluşturalım."