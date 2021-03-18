Manukyan'ın miras davası; Mahkeme tek varisin evliliğinin iptal edilmesine karar verdi
Eski vergi rekortmeni ve genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir'in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman'la evlenmesi üzerine, kızı Dora Çilingir babasının akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiasıyla babasının evliliğin iptali için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı. Mahkeme, Kerope Çilingir ve eşi Neslihan Çilingir'in evliliğinin iptal edilmesine karar verdi.
Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir'in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman'la evlenmesinin ardından, kızı Dora Çilingir üvey annesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddiasıyla Dora Çilingir, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Dora Çilingir, sahte belge ve raporlarla örgütlü bir iş birliği içinde üvey annesi Neslihan Kahraman'la evlendirildiğini öne sürerek hastane ve işbirliği içindeki tüm kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, Dora Çilingir'in şikâyetine takipsizlik kararı vermiş ve Dora Çilingir, savcılığın takipsizlik kararına itiraz etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, savcılık ikinci kez aynı kararla dosyayı kapatmıştı. Kararda çiftin 2011 yılından beri evli oldukları, babasının taburcu olduğu gün eşiyle kol kola hastaneden ayrıldıkları belirtilmişti.
MAHKEME EVLİLİĞİ İPTAL ETTİ
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen evliliğin iptali davasında bugün karar çıktı. Mahkeme, Kerope Çilingir'in ve eşi Neslihan Çilingir'in evliliğinin iptal edilmesi yönünde karar verdi.
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