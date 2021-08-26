Marble İzmir'de genç tasarımcılar ödüllendirildi

26 Ağustos 2021 Perşembe, 11:13

Ürünlerin üretimi, Türk doğal taş sektörüne yön veren ve fuar katılımcısı firmalar tarafından yapıldı. Ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 6. Uluslararası Taş Kongresi Başkanı Faruk Çalapkulu, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, yarışmanın jüri üyeleri, yarışmaya destek veren mermer firmalarının temsilcileri ve tasarımcılar katıldı.

Türkiye'de doğal taş konusunda potansiyelin fazla olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Türkiye'nin tasarıma daha fazla önem vermesi gerektiğini kaydetti. Özuslu, "Doğa bu ülkeye her şeyi vermiş. O zaman aklımızla, bilincimizce, inancımızla, kararlılığımızla o taşı alacağız; inovatif, yenilikçi, tasarımcı, aklımızla dünya piyasalarına sunacağız. Tasarımcılar, sizler çok kıymetlisiniz. Sizlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Siz yaratıyorsunuz. Kumaşın podyuma çıkması gibi, sizin eserleriniz de burada podyuma çıktı. Burası yetmez, bu yarışmayı mutlaka uluslararası hale getirip, o podyumlara çıkıp Türk tasarımının ne olduğunu dünyaya göstermeliyiz” dedi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “Bu yarışmalarda bizim için önemli olan, genç tasarımcılarımızı sektörle tanıştırmak. Tasarım yarışmalarının 3 senedir ciddi faydalarını gördük. Tek hedefimiz var. Bu ülkenin değeri olan doğal taşı, miktarda değil değerde artırmanın tek yolu tasarımcılar sayesinde olacak. Her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ise, “Sektörü yeni tasarımlar ile güçlendirmek, uluslararası pazarlarda yenilikçi tasarımları ortaya çıkarmak ve sektörün rekabet gücünü artırmak amacıyla düzenlediğimiz bu yarışmanın, sektörün özgün tasarımcı kimliğini güçlendireceğine inanıyorum. Yarışma çıktılarının sektörümüzde doğal taş ve mermer kullanımının özendirilmesini teş vik etmesini diliyorum” dedi.

Marble İzmir En İyi İşbirliği Ödülü'nü Ambiyans, Moda ve Lotus aldı. Ödülleri İZFAŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Fatih Gökçedağ ile Dilek Yaylalar Aras takdim etti. Ege İhracatçılar Birliği Özel Ödülü'nü Ambiyans aldı. Yurt dışı fuarı ödülünü Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya açıkladı. Yarışmada en değişik 3 tasarım ödül aldı. Esra Yücettürk'ün VOPA isimli tasarımına ödülünü Canan Karaosmanoğlu Alıcı verdi. Melisa Bilgici'nin MONA isimli tasarımı ödül aldı. Ödülü yine Alıcı takdim etti. Elif Bozkurt'un Day and Night adlı eseri de ödül almaya hak kazandı. Ödülü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu verdi.