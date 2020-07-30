Mardin'de Berfin A'nın şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı
Mardin'de 18 yaşındaki Berfin A.'nın evde babasına ait tabancayla yaşamına son verdiği iddia edildi. Cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılan Berfin'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Berfin A., evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabancayla intihara kalkıştı.
Komşular, evden gelen silah sesi üzerine, ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabancayla intihar girişiminde bulunan Berfin A.'yı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Berfin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
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