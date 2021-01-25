Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 9 internet kafe okula hizmet veriyor

25 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler için 14 bin EBA noktası açıldığını duyurmuştu. Ancak, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, EBA noktası olarak internet kafeler ile anlaşılması dikkat çekti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 internet kafenin, her gün bir okula hizmet vereceğini duyurdu. Her internet kafede bir öğretmen görevlendirilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 10 aydır uzaktan eğitim uygulanıyor. Ancak bilgisayar, telefon, televizyon ya da internet gibi temel eksiklikler nedeniyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 500 bin tablet bilgisayar dağıtmaya başlasa da eğitimciler bu sayının azlığına işaret ediyor. Bakan Selçuk ise uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler için Türkiye genelinde 14 bin EBA Destek Noktası kurulduğunu açıkladı. Ancak, Mardin’in Kızıltepe Belediyesi’nin, ilçedeki internet kafeleri kiralayarak EBA Destek Noktası’na çevirmesi dikkat çekti.

ÖĞRETMENE GÖREV

İnternet kafelerin EBA Destek Noktası yapılmasının ardından Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Ocak’ta ilçedeki okul müdürlüklerine yazı gönderildi. Yazıda, “belediye tarafından EBA Destek Noktası’na dönüştürülen destek noktalarının okullara bağlandığı” belirtildi. “Öğrencilere yardımcı olmak üzere dönüşümlü olarak bir öğretmen görevlendirilmesi ve öğretmenlerin takip edilmesi” istenen yazıya göre, haftada 5 gün hizmet verecek internet kafeler, her gün yalnızca bir okulun kullanımında olacak. Bu kapsamda, toplam 9 internet kafe EBA Destek Noktası olarak hizmet verecek.