Mark Zuckerberg, WhatsApp'ta her gün kaç mesaj gönderildiğini açıkladı

30 Ekim 2020 Cuma, 17:30

WhatsApp, yaklaşık 10 yıllık tarihinin neredeyse tamamında en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olmayı başardı. An itibarıyla kullanıcı sayısı 2 milyarı aşmış olan WhatsApp, yıllardır ‘dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması’ unvanını taşımaya devam ediyor.

Dün gece gerçekleştirilen Facebook’un üç aylık mali durum toplantısında söz alan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, kullanıcı sayısı ve aktif kullanım açısından rakiplerinin yanına bile yaklaşamadığı WhatsApp’ta günde yaklaşık 100 milyar mesaj gönderildiğini bildirdi.

WhatsApp’ın Facebook Messenger, iMessage, WeChat gibi güçlü rakipleri de bulunuyor. Hatta Çin merkezli bir uygulama olan WeChat’in kullanıcı sayısı 1 milyarı aşmış durumda. Buna rağmen WeChat, günlük mesajlaşma hacminde WhatsApp’ın epey gerisinde kalıyor.

Dönemin WhatsApp CEO’su olan Jan Koum, 2014 yılında yaptığı açıklamada WhatsApp’ta günde yaklaşık 50 milyar mesaj gönderildiğini belirtmişti.

Kaynak: Webtekno