Marmara Bölgesi'nde akşam karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı bu gece başlıyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, kar yağışının yer yer yoğun kar şeklinde olacağı belirtildi.
Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Akşam saatlerinde Trakya'da başlayacak yağışın zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Yağışların yarın gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması, sıcaklığının hissedilir derece azalması öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova'da akşam saatlerinde başlayacak kar yağışının pazar gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar olacağı tahmin ediliyor.
Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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