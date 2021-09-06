Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 09:11
Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.27’de Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 63.28 kilometre açığındaki depremin derinliği, 7,45 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


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