Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

06 Eylül 2021 Pazartesi, 09:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.27’de Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 63.28 kilometre açığındaki depremin derinliği, 7,45 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.