Marmaris Belediye Başkanı Oktay: Turizm için 'mavi' şart
Muğla'da Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, vaka artışlarına karşı vatandaş ve esnafı uyardı. Oktay, yeni turizm sezonunu anımsatarak, “Mavi olabilmek için lütfen tedbirlere harfiyen uyalım” dedi.
İlçedei restoranları ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hem mekan işletmecileri hem de müşterilerle sohbet etti. Marmaris’teki vaka sayısının çok arttığını söyleyen Oktay, maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarının önemini hatırlattı. Oktay, pazartesi günü de Sevgi Yolu’nda ziyaretlerde bulundu.
"SEZONU UNUTURUZ"
Oktay, “Maalesef vaka sayıları artıyor. Bu dört gözle beklediğimiz turizm sezonu için çok riskli bir durum. Eğer böyle devam ederse 2021 sezonunu da unutmak zorunda kalırız. Yasakların tekrar gündeme gelmesi bunun da ötesinde turist gelmesi bizlerin kurallara uyup uymamamıza bağlı. Hepimizin çok hassas olması gerekiyor. Mavi olabilmek için lütfen tedbirlere harfiyen uyalım” diye konuştu.
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