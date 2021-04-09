Marmaris Belediyesi'nden nikahları canlı yayınlama kararı

09 Nisan 2021 Cuma, 12:33

Salgına karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine gelin ve damadın belirli sayıdaki yakınının katılmasına izin verilirken, Marmaris Belediyesi bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı.

Bu uygulama ile Armutalan Kültür Merkezi nikah salonunda yapılan nikah törenleri, çiftlerin isteği doğrultusunda internet ortamından canlı olarak yayınlanacak. Evlilik başvurusu sırasında nikahlarının canlı yayınlanmasını talep eden çiftlerin bu özel anları, www.marmaris.bel.tr adresinden izlenebilecek.