Mars'taki ilk helikopterin ilk mesajı Dünya'ya ulaştı

22 Şubat 2021 Pazartesi, 10:21

NASA

NASA'nın Perseverance aracıyla Mars'a gönderdiği helikopterin ilk mesajı Dünya'ya ulaştı. Mesajda helikopterin "beklendiği gibi çalıştığını gösteren veriler" yer alıyor



NASA yöneticilerinden Thomas Zurbuchen, Ingenuity isimli hava aracının, başarılı olursa Dünya dışı bir gezegende uçan ilk helikopter olacağını belirtti.

30 Temmuz'da uzaya fırlatılan Perseverance, perşembe gecesi Kızıl Gezegen'e başarıyla inmişti. Uzay aracı, operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini göstermek için bir dizi çarpıcı Mars fotoğrafı paylaşmıştı.

Şimdi de bilim insanları, Perseverance'ın karnında Kızıl Gezegen'e ulaşan helikopterden ilk kez doğrudan haber aldı.

Helikopter, 2005'te Kızıl Gezegen'in yörüngesinde keşif ve araştırma yapması için fırlatılan Mars Reconnaissance Orbiter isimli uzay sondası aracılığıyla Dünya'ya veri yollayabildi. Gezegenin etrafında dönen bu uzay sondası, Mars ve Dünya arasında iletişim sağlayan bir uydu görevi de görüyor.

Ingenuity operasyonlarının başkanı Tim Canham, dün yaptığı açıklamada görevin planlandığı gibi ilerlediğini gösteren veriler sayesinde helikopterin bataryalarını şarj etmeye başlayacaklarını duyurdu:

Verilerde aradığımız iki önemli bilgi vardı. İngeunity'nin bataryalarının şarj durumu ve ana istasyonunun tasarlandığı gibi çalışıp çalışmadığı. (...) İkisi de harika görünüyor. Bu olumlu verilerle birlikte bataryaları şarj etmeye başlayacağız.

Ingeunity'nin öncelikle bataryalarında enerji depolaması gerekiyor. Böylece uzay aracının karnından çıkıp Mars'ta tek başına kalacağı soğuk gecelerde kendini sıcak tutabilecek ve diğer hayati işlemleri sürdürebilecek.

Ingenuity şu anda Perseverance'ın karnındaki bölmesinde sakince bekliyor. İki kiloluk helikopterin 30 ila 60 gün sonra harekete geçmesi bekleniyor. Bu sırada bilim insanları helikopterin kalkışı için yüzeyde 10 metreye 10 metre genişliğinde bir alan arayacak. Bu alan Mars'ın görece düz ve engelsiz bir yerinden seçilecek.

Bu yeni uçuş teknolojisinin ilk denemesinin ve gelecekteki Mars görevlerinde yapılacak gözlemlerin ışığında ikinci nesil helikopterler geliştirilebilecek. Bu helikopterler mürettabat için keşif, küçük yükleri taşıma givi görevleri üstlenecek ve uçurum, mağara, derin kraterler gibi ulaşılması zor yerleri araştıracak.

Kaynak: Independent Türkçe