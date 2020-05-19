Maskeyle spor yapmak ölümcül olabilir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, spor yaparken uzun süre maske takan kişilerin hayati risk taşıdığını söyleyerek, "N95 tipi maskeler, nefes alıp verirken nefese bir miktar engel oluyor. Uzun süre kullanımı sonrası kanda karbondioksit dediğimiz zararlı gazın birikmesi söz konusu. Bu zararlı gazda baygınlığa, ani ölümlere neden olabilir" dedi.
Yeni tip
koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, yüzünde maskeyle koşan 26
yaşındaki adamın akciğeri patladı. Nefes darlığı yaşadığı belirtilen adamın
ameliyat edildiği belirtildi. Doktorlar, hastanın sol akciğerinin yüzde 90
daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini
açıkladı. Bu olayın ardından uzmanlar yanlış maske kullanımına dikkat çekti.
Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, koronavirüs salgını dolayısıyla özellikle açık
alanda spor yaparken ve koşarken vatandaşların maske takmasının sağlık
açısından tehlikeli olduğunu söyledi. Pek çok vatandaşın, sadece sağlık
çalışanlarının kullandığı maskeleri taktığını ve bu maskelerin solunumu
kısıtlayacak maskeler olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Taşbakan, "Bizim
halka önerdiğimiz maskeler, cerrahi maskelerdir. Fakat insanlar, farkında
olmadan bizim sağlık çalışanlarımızın hastaya müdahale ederken taktığımız
maskeleri takıyor. Bu maskeler, normal hayatta hiç kullanılması gereken
maskeler değil. Bu maskelerin dezavantajı şu; nefes alıp verirken nefese bir
miktar engel oluyor, verdiğimiz nefesin bir kısmını tekrar solumak zorunda
kalıyoruz. Uzun süre takıldığı zaman kanda karbondioksit dediğimiz zararlı bir
gazın birikmesi söz konusu. Bu zararlı gazda; hayati tehlikenin ortaya
çıkmasını sağlayarak, ölüme kadar neden olabilecek kanda yükselmelere sebep
olabilir. Baygınlık, ani ölüm gibi sonuçların yaşanmasına neden olur. Özellikle
spor yapan insanlarda bu maskelerin kullanılması ciddi hayati risk taşır"
dedi.
'SANILDIĞI GİBİ KORUMUYOR'
Açık alanda
kalabalık ortamda spor yapacak kişilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi
gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Taşbakan, "Kalabalık ortamda, 1,5
metrelik mesafeyi koruyarak, cerrahi maske takarak spor yapılabilir. Biz,
sağlık çalışanlarının kullanması gereken daha gelişmiş maskeleri kullanmamasını
söylüyoruz, çünkü bunlar sanıldığı gibi kişiyi çok fazla korumuyor" diye
konuştu.
Düzenli olarak
Alsancak Kordon'da spor yapan Su Karaman (37), "Düzenli olarak koşuyorum.
Maskeyle koşmak çok zor oluyor. Hava da sıcak olduğu için yüzüm çok terliyor.
Ama uzmanlar da maskenin çıkarılmaması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden spor
yaparken de maskemi çıkarmıyorum" dedi.
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