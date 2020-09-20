“Mavi Kravat” Dijitalde Farkındalık Yaratıyor: Tanınmış isimler yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek oldu
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin, “Tak Bi Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat!” sloganıyla prostat kanserine dikkat çekmek için iki yıldır süren kampanya, bu yıl Covid-19 nedeniyle dijitale taşındı. Tanınmış isimler yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek oldu.
Geçtiğimiz yıl şehir şehir gezerek İstanbul, Ankara ve İzmir’in sembol yapılarını süsleyen mavi kravat, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle şehirleri dolaşmaya ara vererek dijitalde yerini aldı. Bilinçlendirme çalışmaları, Dünya Prostat Kanseri Farkındalığı ayı olan eylüle kadar sürecek.
Kampanya için tasarlanan mavi kravat şeklindeki Instagram filtresi ile yapılan paylaşımlar oldukça ses getirdi. Radyocu, Kadir Çöpdemir, senarist Can Yılmaz, oyuncu Zafer Algöz, radyocu Ceyhun Yılmaz ve ryuncu Anıl İlter gibi tanınmış isimler yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek verdi. Zafer Algöz ve Can Yılmaz, ayrıca “Burda Olan Burda Kalır” isimli Youtube kanallarındaki videoda da konuya yer vererek kampanya mesajlarını yinelediler.
40 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER SENEDE BİR KEZ KONTROLLERİNİ YAPTIRMALI
Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olan prostat kanserinde yaş ilerledikçe risk atıyor. Uzmanlar, 40 yaş üstü erkeklerin senede bir kez mutlaka kontrollerini yapmaları gerektiğini belirtirken aile öyküsünde prostat kanseri bulunan bireylerin risk grubunda olduğunu ekliyor. Erken teşhiste tedavi başarısının %100’e ulaşabildiği bilinen prostat kanserinde, erkeklerin 40’lı yaşlardan itibaren kandan ölçülen prostat spesifik antijen (PSA) adı verilen testi yaptırarak kontrollerinde dikkatli olmaları öneriliyor.
İLERİ EVRELERDE DE TEDAVİ SEÇENEKLERİ MEVCUT
Prostat kanseri, hastaların, 3’te 2’sinde bir belirti vermeden gelişebilirken idrar yapmada güçlük, zayıf veya kesintili idrara çıkma, gece sık idrara çıkma, kemik ağrısı gibi belirtiler ile de ortaya çıkabiliyor. Kemiklere, uzak organlara veya dokulara yayılmış¸, ileri evredeki prostat kanseri için uygulanan tedaviler de genellikle uzun süre boyunca semptomları azaltıp yaşam kalitesini iyileştirerek kanseri kontrol etmeye yardımcı olabiliyor. Uzmanlar, ileri yaşlardaki kronik hastalıklara sahip prostat kanseri hastalarında, kemoterapi dışında yeni tedavi seçenekleri de uygulanabildiğine de dikkat çekiyor.
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