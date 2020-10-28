MB enflasyon tahminini yüzde 12.1'e yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın dördüncü enflasyon raporunu açıkladı. Uysal, enflasyon tahminlerini de yukarı yönlü revize ettiklerini aktardı. Uysal, 2020 yılında enflasyonun yıl sonunda yüzde 12.1 (önceki yüzde 8.9) 2021 sonunda ise enflasyonun yüzde 9.4 (önceki yüzde 6.2) olmasını beklediklerini duyurdu. Uysal, "Kurdaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna, "Döviz kurundaki hareketler bir çok faktörden etkileniyor. Merkez Bankası finansal istikrar ve fiyat istikararı açsından konuya yaklaşıyor. Döviz kurunun seviyesi ile ilgili bir hedefimiz yok. Önümüzdeki dönemde para politikası ve fiyat istikrarının sonucunu görmeye ve beklentiler oluşmaya başladığında kurun normalleşmeye başladığını görebiliriz" yanıtını verdi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyon raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, yüksek frekanslı verilerin, toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ettiğini dile getirdi.
"Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir" diyen Uysal, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruşun sürdürüleceğini belirtti.
Uysal, “Önümüzdeki dönemde, enflasyon gelişmelerini izleyerek politika faizi de olmak üzere elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atabiliriz. Rezervlerimiz üzerinde bu dönemde bir baskı oluştu ancak önümüzdeki dönemde yapılan parasal sıkılaştırma ile kredi kanalından gelecek baskının kademeli olarak azalmasını öngörüyoruz. Küresel gelişmeler ve risk algısıyla bağlantılı olarak önümüzdeki dönemde portföy çıkışlarında durulma ve terse dönüş olabilir” dedi.
DÖVİZ KURU HEDEFİ YOK
Uysal, Merkez Bankası’nın döviz kuru hedefleriyle ilgili de açıklama yaptı. Uysal, “Zaman zaman birtakım farklı sebepler ve beklentiler nedeniyle döviz kurlarında iktisadi temellerden uzaklaşmalar olabiliyor. Makroekonomik temellerle uyumlu bir noktaya gelmesini öngörüyoruz. Merkez Bankası olarak döviz kurunun reel ya da nominal seviyesiyle ilgili bir hedefimiz yok, aşırı volatilite hassasiyetimiz var. ‘Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti’, Merkez Bankası'nın sıkılığını gösteren önemli bir göstergedir” görüşünü dile getirdi.
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