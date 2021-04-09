Mbappe gideceği yeri seçti: İspanya
PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe gelecek sezon formasını giyeceği takıma karar verdi.
Futbol dünyasının en gözde isimlerinden Kylian Mbappe, bu yaz Real Madrid'e katılmaya karar verdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, yıldız futbolcu Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilemeyeceğini söyledi.
PSG Sportif Direktörü Leonardo, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 22 yaşındaki golcüyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyor. Haberde Mbappe'nin 2022'de yenilenen stadyumla birlikte iddialı bir takım için kolları sıvayan Real Madrid'e gitme kararı aldığı aktarıldı.
Mbappe'yi Monaco döneminden bu yana takip eden İspanyol devi 2017'de transfer girişiminde bulunmuş ancak yüksek maliyet nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
HAALAND DA TAKİPTE
Real Madrid öte yandan Erling Haaland için de takibinini sürdüyor. Başkan Florentino Perez geçtiğimiz günlerde Norveçli yıldızın menajeri ve babasıyla görüştü.
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