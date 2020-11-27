MEB, okul öncesi eğitimde yüz yüze eğitim kararını müdürlüklere bıraktı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen yazı ile okul öncesi eğitim kurumlarının uzaktan eğitime geçebileceği, bu konuda kararın il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bırakıldığı duyuruldu.
Yazıda, "Covid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak gerektiğinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşünü de alarak (...) 04 Ocak 2021 tarihine kadar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecektir" denildi.
"VALİLİKLERDEN ALINAN GERİ BİLDİRİMLER" VURGUSU
Valilikler tarafından 20 Kasım 2020 tarihli yazıya ilişkin geri bildirimlerin değerlendirildiği belirtilen yazıda, "Bir kurumdaki eğitim tamamen yüz yüze ya da tamamen uzaktan olacak şekilde planlanacak, bazı sınıflarda yüz yüze bazı sınıflarda uzaktan eğitim şeklinde bir planlama yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi.
EĞİTİM-SEN BAKANLIKLA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Son olarak 20 Kasım günü MEB tarafından, "Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir" duyurusu yapılırken Eğitim-Sen bu kararı eleştirmişti. Eğitim Sen’in MYK üyeleri Özgür Bozdoğan ve İsmail Sağdıç da bakanlık yetkilileri ile dün bu konuyla ilgili bir görüşme yapmıştı.
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