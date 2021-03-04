Ali Mahir Başarır'dan AKP'lileri kızdıran eleştiri: 'Saray'a yağ çekiyorsun'

04 Mart 2021 Perşembe, 16:52

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yurttaşların yaşadığı maddi sıkıntıları gündeme getirdi.

Başarır, yurttaşların bakkaldan çay bardağı ile yağ alacak duruma düştüğünü vurgulayarak, “Bakkala gidiyoruz, bir ev hanımı çay bardağında yağ almak zorunda kalıyor. Kasaba gidiyoruz, bir emekli başını öne eğip 5 liralık et almak istiyor. Bakın birileri tavukçudan kemiksiz et alırken, birileri tavuğun kemiğini alıp çocuğuna çorba yapıyor. Fırına gidiyoruz, insanlar 50 kuruş olduğu için bayat ekmek kuyruğuna giriyor. Mersin’de geleceğimiz adına üzüntü duyduk. Neden Mersin bu durumda?” diye sordu.

Başarır bir köylünün kendine “1980’li, 1990’lı ve 2001 krizini yaşadım” sözünü aktararak, “Köylümüz diyor ki ‘Olabilir, ekonomik nedenleri tartışabiliriz. Ama beni üzen, Saray’ın, Cumhurbaşkanı’nın, Cumhurbaşkanı evlatlarının, Saray’ın bürokratlarının derdiyle benim derdim aynı değil. Benim derdim açlık, sefalet, boş dolap. Onlar ise çocuklarının parasını nasıl koruyacağız derdinde’ diyor. Bu vicdanları rahatsız ediyor” diye konuştu.

AKP’li vekillerin kendisine "Ağlama" diyerek laf atması üzerine Başarır, "Ne demek ağlama, bu halk için ağlarım ben. Ama göbeğimi de kaşıyarak burada oturmam" yanıtını verdi. Başarır, “Ben açlık diyorum, sefalet diyorum, senin sokağa çıkarken yüzünün kızarması lazım. Çaresiz insanlara bak. İnsanlar çay bardağı ile evlerine yağ alıyor. Sen ise saraya yağ çekiyorsun” diyerek sözlerini tamamladı.