Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
“Kaçış sendromu” hastalığı nedeniyle hastaneye yatırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu edildi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllardır mücadele ettiği “kaçış sendromu” hastalığı nedeniyle yine hastaneye yatırılmıştı. Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlanan Erbil, hastaneden taburcu edildi.
'EVDE İZOLASYON SÜRECİNE BAŞLADIK'
Ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
Yasmin Erbil, ''Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz” ifadelerini kullandı.
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