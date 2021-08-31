Mehmet Metiner'den, Kılıçdaroğlu'na destek: Şık değildi!

31 Ağustos 2021 Salı, 10:26

Yeni Şafak yazarı ve eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Çorum'da bir kadının kendisine hal hatır soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Çocuğuma dokunma" diye tepki göstermesini köşesine taşıdı.

Metiner, Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisiyle ilgili, "Kendi adıma keşke diyorum, o sözleri o üslupla sarf etmeseydi diyorum. 'Yürü, yürü' biçimindeki o üslup bence de şık bir tepki biçimi değildi. Kılıçdaroğlu’nun verdiği tepki, düşen suratına rağmen olumsuz değildi" ifadelerini kullandı.

"FENA HALDE KİN BELLEMİŞ"

Ortada küfür, hakaret ve şiddetle buluşan bir fiil olmadığını belirten Metiner, "Kılıçdaroğlu’nun bebek aracındaki evladına dokunmak istemesine yönelik bir tepki biçimi var. Belli ki Kılıçdaroğlu’na fena halde kin bellemiş" dedi. Metiner, yazısında her siyasetçinin başına farklı şekillerde gelebilecek bir olayın nedense köpürtüldüğünü söyledi.