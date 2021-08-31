Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 09:33
Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda terfi eden ve emekliye ayrılan subaylar belli oldu.

Tümamiral Ahmet Kendir Sahil Güvenlik Komutanı, Tuğamiral Serkan Tezel Ege Deniz Bölge Komutanı, Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı oldu.

Resmi Gazetede yayımlanan atama kararları şöyle:


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