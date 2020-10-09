Melen Barajı çatladı, Hamzalı Barajı projesi ihaleye çıktı

09 Ekim 2020 Cuma, 21:52

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bir an önce tamamlanmasını istediği ancak gövdesinde çatlaklar oluştuğu için tartışmalara neden olan Melen Barajı’nın yerine Hamzalı Barajı Projesi'ni yeniden devreye soktu. Hamzalı Barajı’nın projelerinin hazırlanması için ihale açan DSİ, verimli olmadığı için 5 yıl önce projeyi rafa kaldırmıştı. Çatalca Belediyesi’nin önceki başkanı Cem Kara ve köy muhtarları, tarım arazilerini yok edeceği gerekçesiyle projeye tepki göstermişti.

İhalenin teknik şartnamesinde yapılacak olan barajın yeri şöyle tarif edildi:

“Baraj, İstanbul İli Büyükçekmece ilçesi Büyükçekmece Baraj gölü kuyruk suyunun 2.7 km kuzeyinde, Çatalca İlçesine bağlı İzzettin Köy ile Nakkaş Köyünü birbirine bağlayan Hamzalı köprüsünün yaklaşık 1,00 km kuzeyinde Hamzalı (Söğüt) deresi üzerindedir.”

PROJE 3 BARAJ TİPİ İLE KARŞILAŞTIRILACAK

İçme ve sulama amaçlı yapılacak barajın su yüksekliği 23,36 metre olacak ve kaya dolgu tipinde yapılacak. Melen Barajı’nın gövdesinde meydana gelen çatlaklardan ders çıkaran DSİ, Hamzalı Baraj Projesinin teknik şartnamesine şu maddeyi koydu:

“Firma, baraj gövdesi ile ilgili çalışmalarda ilk olarak planlamada verilen gövde tipini de içeren bir baraj tipi seçim raporu hazırlayacaktır. Bu rapor ön rapor aşamasında idareye sunulacaktır. Bu raporun kapsamında, planlamada verilen baraj dahil en az 3 baraj tip alternatifi teknik, ekonomik ve yapılabilirlik açılarından mukayese edilecektir. Bu alternatif çalışmalarında yardımcı yapıların maliyetleri de dikkate alınacaktır. Bu çalışmalarda inşaat maliyetleri, malzemenin bulunabilirliği, malzeme karakteristikleri, temel zemini karakteristikleri vb. bilgiler esas alınacak ve hazırlanacak avantajlar dezavantajlar tablosu ve son bir değerlendirme ile baraj tipine karar verilecektir.”

VERİMLİ BULUNMAMIŞTI

Hamzalı Barajı ile ilgili olarak 2015 yılında bölge halkıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyen DSİ 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar, Hamzalı Barajı’nın ise rantabl olmadığını belirtmişti.

AKP İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Çatalca Kaymakamı Nevzat Taşdan, Çatalca Belediye Başkanı merhum Cem Kara, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı bilgilendirme toplantısında şunları söylemişti:

“Baraj göl ve aks yerinde teknik ekibimiz ile yerinde yaptığımız incelemelerde değerlendirmelerimizde hazırlık çalışmaları devam eden Kamulaştırma Planlama Raporu’nun ekonomik çıkmayacağı gözlenmiştir. Sonuç olarak; barajın nihai planlama raporunun ekonomik analizi sonucunda rantabl çıkmaması halinde Hamzalı Barajı’nın 2. aşaması olan Kati Proje Çalışmalarına başlanmayacaktır.”

Belediye Başkanı Cem Kara ise yaptığı konuşmada, “Bir kaç villa için iptal ettiyseniz biz üzülürüz. Orada 19 bin 531 dönüm toprak sular altında kalacaktı. Keşke gerekçeniz tarım toprakları olsaydı” demişti.

Hamzalı Barajı yapılan hesaplamaya göre İstanbul’a yılda yaklaşık 24 milyon metreküp su sağlayacak.

MELEN BARAJI'NA NE OLDU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melen Barajı'nın gövdesinde hatalı yapımdan dolayı çatlaklar oluştuğunu açıklamış ve fotoğraflar paylaşmıştı. İmamoğlu, ''Geçtiğimiz aylarda Melen Barajı’nı ziyaret etmeme rağmen konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadım. Melen Barajı ile ilgili ilk konuşan ‘İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı. Ne yapacaksın?’ diyen Sayın Cumhurbaşkanıdır. Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir. İnşaatın yığma taş ile yapılması önerildiği halde betonla yapılmasıdır. İSKİ Genel Müdürümüzü DSİ ve Bakanlık ile ilişkilendirilerek projenin düzeltilmesi için 2020’de kaynak ayrılmasını talep ettik. Ancak yapım için bütçe tahsis edilmedi. Yapılan barajın parasını İSKİ yani İstanbullular ödüyor'' demişti.