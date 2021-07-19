Melih Bulu ile ilgili çarpıcı iddia!
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektörlük görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Türkiye'yi terk etmek istediğini iddia etti.
Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Melih Bulu’ya devlet başka bir görev mi verecek?' başlığıyla yayımlanan yazısında 2 Ocak'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyım rektör olarak atanan ve 15 Temmuz'da görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun 'sırra kadem basmış durumda olduğunu' söyledi.
Alçı, yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Melih Bulu görevden alındığı Perşembe gününden beri sırra kadem basmış durumda. Nerede olduğunu, ne yaptığını bilen yok ama hakkında rivayet çok. Devlet tarafından korunduğundan, yeni bir görev verileceğine kadar iddialar muhtelif…
Ben size işin aslını söyleyeyim…
Bulu’nun morali tahmin edildiği üzere çok bozukmuş, Türkiye’den ayrılmayı düşünüyormuş. Türkiye dışında bir üniversiteye gitmek için temaslarda bulunuyormuş. Büyük olasılıkla kökenlerinin dayandığı Makedonya’ya gidecek ve bir Makedon üniversitesinde ders verecekmiş. Yani Bulu’ya devlet tarafından verilen yeni bir görev söz konusu değil"
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