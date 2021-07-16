Melih Bulu'nun atanmasını AKP'li vekil istemiş

16 Temmuz 2021 Cuma, 22:39

Fatih Altalı, yazısında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör değişikliğine dikkat çekti. "Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan “yakışıksız” Melih Bulu, asla kabul görmediği rektörlükten alındı" ifadelerini kullanan Altaylı, YÖK'ün 1 numaralı isminin Naci İnci olduğunu ifade etti.

Altaylı, "Boğaziçi Üniversitesi’nin önemini ve hassasiyetlerini bilen YÖK yönetimi, üniversitenin sıkıntı olmadan kabul edebileceği isim olarak üniversite içinden birini, Prof. Naci İnci’yi 1 numaralı rektör adayı olarak Cumhurbaşkanı’nın önüne koydu" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ VEKİL DAYATMASI

Melih Bulu'nun AKP'lilerin dayatması sonucu rektör yapıldığını ifade eden Altaylı,"Son anda devreye bir AK Partili milletvekili girdi. Allem kallem Cumhurbaşkanı’nı ikna etti. Prof. İnci’nin MHP’ye yakın olduğunu, Prof. Bulu’nun ise AK Parti’ye daha yakın bir isim olacağını, rektörlük tecrübesine sahip olduğu için daha başarılı olacağını anlattı. Cumhurbaşkanı da bunun üzerine Prof. Bulu’yu atadı" dedi.

Altaylı yazısını şöyle sürdürdü: