Melih Bulu'nun atanmasını AKP'li vekil istemiş
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kaleme aldığı yazısında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), Naci İnci'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak önerdiğini ancak bir AKP'li milletvekilinin araya girmesi ile Melih Bulu'nun yapıldığını belirtti.
Fatih Altalı, yazısında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör değişikliğine dikkat çekti. "Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan “yakışıksız” Melih Bulu, asla kabul görmediği rektörlükten alındı" ifadelerini kullanan Altaylı, YÖK'ün 1 numaralı isminin Naci İnci olduğunu ifade etti.
Altaylı, "Boğaziçi Üniversitesi’nin önemini ve hassasiyetlerini bilen YÖK yönetimi, üniversitenin sıkıntı olmadan kabul edebileceği isim olarak üniversite içinden birini, Prof. Naci İnci’yi 1 numaralı rektör adayı olarak Cumhurbaşkanı’nın önüne koydu" ifadelerini kullandı.
AKP'Lİ VEKİL DAYATMASI
Melih Bulu'nun AKP'lilerin dayatması sonucu rektör yapıldığını ifade eden Altaylı,"Son anda devreye bir AK Partili milletvekili girdi. Allem kallem Cumhurbaşkanı’nı ikna etti. Prof. İnci’nin MHP’ye yakın olduğunu, Prof. Bulu’nun ise AK Parti’ye daha yakın bir isim olacağını, rektörlük tecrübesine sahip olduğu için daha başarılı olacağını anlattı. Cumhurbaşkanı da bunun üzerine Prof. Bulu’yu atadı" dedi.
Altaylı yazısını şöyle sürdürdü:
"Öyle ki, atama YÖK yönetimini bile şaşırtırken Prof. İnci’de de büyük hayal kırıklığı yarattı. Daha sonra Naci İnci’ye rektör yardımcılığı önerildiği zaman Prof. İnci uzun süre bunu kabul etmedi. Sonunda çok üst düzey ısrarlarla Prof. Naci İnci rektör yardımcılığına ikna edildi. Ve şimdi "yakışıksız” Bulu gidince Prof. İnci başta kendisi için düşünülen koltuğa “vekaleten” oturdu. Şimdi asaleten de atanır mı bilmiyorum. Ama ne yazık ki, üniversite öğretim üyeleri açısından İnci’nin üzerine de istemeye istemeye kabul etmek zorunda bırakıldığı rektör yardımcılığı yüzünden Melih Bulu pisliği bulaştı. AK Parti bir kez daha kaş yapacağım derken, gözden de etti. "
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