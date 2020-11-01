Melis Güven'den Yeni EP: 'İşaretler'

01 Kasım 2020 Pazar, 11:56

Instagram: melisguven

Geçmişinden esinlenerek kaleme aldığı şarkılarıyla pek çok insanın beğenisini toplayan Melis Güven, dinleyenleri EP’nin başından sonuna dek dolambaçlı bir yolculuğa çıkarıyor.





Güven’in Ağustos ayında yayımladığı “Karşında” adlı şarkıyla müjdesini verdiği İşaretler’in prodüksiyonunu Eren Erdol (Karşında, Çocuk) ve Doğucan Çamlı (İşaretler, Mavi, Ağıt) birlikte üstlendi.

Güven’inİşaretler’de yer alan “Mavi” şarkısının video klibi ise Eymen Topçuoğlu, Can Esat Yalkın, Ali Demirel ve İpek Ural ortaklığında çekildi.

Bir yüzleşme hikâyesinin mistik tarzda anlatıldığı klipte stil danışmanlığını Deniz İrem Çek üstlenirken saç ve makyajda Gülşah Uzun yer aldı.



Geçmişine işlenen insanların ve anların yüzleşmesiyle başlayan yolculuk, mutlak kabullenişin ardından gelen arınmayla devam ediyor.

Hikâyenin sonunu yeni gün doğumlarıyla buluşturan Güven, yeni İşaretler’i şu sözlerle anlatıyor: “Bir okyanus bu kaybolduğum...Ve sonra aya doğru yüzerken kendimi bulduğum.

Ne çetrefilli yollar ne dolambaçlar ne Tanrılar ne gökler yağdı suya... Önce ellerini kavuşturdun durdun öylece, bir an kaldırdın başını baktın göğe, açtın ağzını, kapadın gözlerini, sadece bağırdın...

Çıkış biletindi bu senin, en karanlıklardan çıkış biletin. Senin sesin, senin dilin, senin ruhun kendini bildiğin, kendini bulduğun. Şimdi, şu an evren işaretlerini bıraktı üstüne. Akışına bırak bir nehir gibi, bütünleş toprakla, yağmurla, rüzgarla. Ve bekle üzerine yağacak bereketi...”

Kaynak: Artful Living