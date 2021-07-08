Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder son halini paylaştı: “Artık biraz da böyle”

08 Temmuz 2021 Perşembe, 12:08

Ünlü oyuncu geçtiğimiz Nisan ayında meme kanserine yakalandığını öğrenmişti. Şu sıralarda final yapmaya hazırlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol oyuncusu olan Canan Ergüder tedaviye başlayabilmek için diziden ayrılmıştı.

Sosyal medya hesabından sık sık son halini paylaşan ve hastalığı hakkında bilgi veren Ergüder, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

"BİRAZ DA BÖYLE"

“Artık biraz da böyle” notuyla son halini yayınlayan ünlü oyuncunun peruk yerine bandana tercih ettiği görüldü. Bandanayla objektif karşına geçen Canan Ergüder’in son hali arkadaşlarını ve çok sayıda hayranını sevindirdi.