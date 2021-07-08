Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder son halini paylaştı: “Artık biraz da böyle”
Geçtiğimiz aylarda meme kanseri teşhisi konan ve rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalan oyuncu Canan Ergüder, Instagram hesabından son halini paylaştı.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz Nisan ayında meme kanserine yakalandığını öğrenmişti. Şu sıralarda final yapmaya hazırlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol oyuncusu olan Canan Ergüder tedaviye başlayabilmek için diziden ayrılmıştı.
Sosyal medya hesabından sık sık son halini paylaşan ve hastalığı hakkında bilgi veren Ergüder, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde çektirdiği fotoğrafı paylaştı.
"BİRAZ DA BÖYLE"
“Artık biraz da böyle” notuyla son halini yayınlayan ünlü oyuncunun peruk yerine bandana tercih ettiği görüldü. Bandanayla objektif karşına geçen Canan Ergüder’in son hali arkadaşlarını ve çok sayıda hayranını sevindirdi.
Video Haberler
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
- Kütahya'da pitbull saldırısı
- Vahşet! 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu
- Çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
- Taksim'de yaptığı şovla yurttaşların ilgisini topladı
- Silahlı kavgada yaralanan film oyuncusu tutuklandı
- 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
- Havalandırma bacasına düşen kediyi itfaiye kurtardı
- Meclis'te gergin anlar! Ağbaba'nın üzerine yürüdüler
En Çok Okunan Haberler
- Akbank'tan yeni açıklama
- Akbank'ta 35 saattir neler oluyor?
- Hilal Kaplan ve Özgür Demirtaş birbirine girdi
- Peker yarın atacağı tweet'lere işaret etti
- Soylu’yu kim çizdi?
- Merve Akpınar'a beklenmeyen tavır!
- Tosuncuğun boşanma davasında da karar çıktı
- Aracılık yapan isim ortaya çıktı
- İki doz aşı olanlar bu semptomlara dikkat
- Akbank'ta neler oluyor?