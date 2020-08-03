Menajerlerden üstü kapalı paylaşım
Menajer Fatih İlek ve Ersin Akan sosyal medya hesaplarından merak uyandıran birer paylaşım yaptılar.
Türkiye’de transfer dönemi yarın itibariyle başlıyor. Takımlar lig bitmeden transfer çalışmalarına başlasa da biten transferlerin resmi açıklaması yarın itibariyle yapılabilecek.
Yeni yabancı kuralı ile birlikte yerli oyuncu piyasasına ilgi artarken Galatasaray da kadrosuna yerli oyuncuları katmaya hazırlanıyor.
Menajer Fatih İlek, sosyal medya hesabından Galatasaray formalı bir sporcunun fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta sporcunun yüzü emoji ile gizlendi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde menajer Ersin Akan, instagram hesabından Türk Telekom Stadyumu paylaşımı yapmıştı. Ersin Akan, Sinan Gümüş ve Kenan Karaman’ın menajerliğini yapıyor. İki menajerin de yaptığı paylaşımlar sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, yüzü gizlenen oyuncunun kim olduğunu hala gizliliğini koruyor.
Video Haberler
- HaberTürk canlı yayınında yine ses şaşkınlığı
- Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada
- İstiklal'de endişe verici görüntüler
- Erdoğan canlı yayında olduğunu unuttu
- Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
- Dehşete düşüren görüntüler! Cep telefonuyla görüntülendi
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi
- Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi