Menemen Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
"Zimmet ve irtikap" suçlarından tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama'da, "İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca “zimmet suçu” kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47’nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.
NE OLMUŞTU?
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Menemen Belediye Başkanı Serday Aksoy ve 11 kişi "zimmet ve irtikap" suçlarından tutuklanmıştı.
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