CHP'den Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında ihraç istemi

16 Kasım 2020 Pazartesi, 16:37

CHP, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u 'Kesin ihraç' istemiyle tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk etti.

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.